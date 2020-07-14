عمرها 13 مليار سنة... اكتشاف أول مجرة مضيئة في الكون

في أول اكتشاف من نوعه يحدد مرحلة "التأين الكونية" ..عثر علماء الفلك على مجرة عملاقة ، تعد أول مجرة أضاءت الكون بعد حوالي 370 ألف سنة من الانفجار الكبير، حيث شهد الكون فترة تعرف باسم "العصور المظلمة الكونية".
وتعد مرحلة "التأين الكونية"، أحد أكبر الألغاز الكونية في الوقت الحالي ، ولاكتشافها كان العلماء بحاجة إلى تحديد أول مجرة مرئية.
وبفضل البحث الجديد الذي أجراه فريق من علماء الفلك من جامعة يونيفيرسيتي كوليدج لندن (UCL)، تمت ملاحظة ورصد مجرة مضيئة وسط المجرات.
وبحسب تقدير العلماء فإن عمر هذه المجرة يرجع إلى 13 مليار سنة، وتم عرض هذه النتائج من خلال بحث مقدم في الاجتماع السنوي للجمعية الفلكية الأوروبية (EAS).
وشارك في البحث رومان ماير، وهو طالب دكتوراه في جامعة كاليفورنيا والمؤلف الرئيسي في الدراسة، وزملاؤه، واستطاع الفريق الوصول إلى أول دليل قوي على اكتمال نشأتها قبل 13 مليار سنة.
وانضم إلى ماير باحثون من جامعة كاليفورنيا وهم الدكتور نيكولاس لابورتي، والأستاذ ريتشارد إس إليس، وكذلك البروفيسور آن فيرهام، والدكتورة ثيبو غاريل من جامعة جنيف.
ووفقًا لنماذج الكون الحالية، تشكلت المجرات الأولى من مجموعات النجوم، والتي تكونت عندما اجتمعت النجوم الأولى في الكون معًا.
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