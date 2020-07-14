اعلنت مديرية تربية ميسان، الاثنين، عن سرقة رواتب ملاك احدى مدارسها وسط المحافظة. وقالت مديرية اعلام التربية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رواتب ملاك احدى مدارس دائرة تربية ميسان، تعرضت الى السرقة من قبل اشخاص يستقلون دراجة نارية في حي المعلمين الجديد وسط المحافظة". ودعت المديرية "المسؤولين عن الملف الامني الى اخذ دورهم المعهود ومعرفة الجناة باسرع وقت".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تربية ميسان تعلن سرقة رواتب ملاك احدى مدارسها وسط المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.