في هذه الازمة الراهنة ،، العراق بأمس الحاجة لطاقاته المهمشة ،، لاسيما فيما يتعلق بالقطاع الصحي والنقص الكبير في الكوادر الطبية والصحية والمهنية ،، بينما يتمترس هؤلاء المعتصمين من المجموعة الطبية داخل خيم الاعتصام ،، العراق يفقد يوميا ارواحا كثيرة بسبب نقص الملاكات الطبية ،، والوزارة عاجزة عن احتوائهم وضمهم الى ملاكاتها رغم ان تعيينهم مركزي .
الاختصاصات الساندة للمجوعة الطبية والتي يندرج عملها ضمن عمل وزارة الصحة خرجت ايضا باعتصامات مفتوحة ،، خريجو العلوم قضوا شهرا كاملا امام وزارة الصحة لانصافهم .
الاختصاصات الساندة للمجوعة الطبية والتي يندرج عملها ضمن عمل وزارة الصحة خرجت ايضا باعتصامات مفتوحة ،، خريجو العلوم قضوا شهرا كاملا امام وزارة الصحة لانصافهم .
هذه الازمة تطول مع ضياع مصدر القرار ،، مابين وزارة المالية ووزارة الصحة يبقى مصير هذه الطاقات مجهولا ووجودهم في خيم الاعتصامات ورقة ربما اصبحت محروقة بالنسبة للحكومة التي بدأت لاتتعاطى مع هذه الممارسات
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو خريجو المجموعة الطبية يعتصمون امام وزارة الصحة للمطالبة بتعيينهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.