بالفيديو خريجو المجموعة الطبية يعتصمون امام وزارة الصحة للمطالبة بتعيينهم

في هذه الازمة الراهنة ،، العراق بأمس الحاجة لطاقاته المهمشة ،، لاسيما فيما يتعلق بالقطاع الصحي والنقص الكبير في الكوادر الطبية والصحية والمهنية ،، بينما يتمترس هؤلاء المعتصمين من المجموعة الطبية داخل خيم الاعتصام ،، العراق يفقد يوميا ارواحا كثيرة بسبب نقص الملاكات الطبية ،، والوزارة عاجزة عن احتوائهم وضمهم الى ملاكاتها رغم ان تعيينهم مركزي .الاختصاصات الساندة للمجوعة الطبية والتي يندرج عملها ضمن عمل وزارة الصحة خرجت ايضا باعتصامات مفتوحة ،، خريجو العلوم قضوا شهرا كاملا امام وزارة الصحة لانصافهم .

هذه الازمة تطول مع ضياع مصدر القرار ،، مابين وزارة المالية ووزارة الصحة يبقى مصير هذه الطاقات مجهولا ووجودهم في خيم الاعتصامات ورقة ربما اصبحت محروقة بالنسبة للحكومة التي بدأت لاتتعاطى مع هذه الممارسات