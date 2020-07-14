قرش أبيض يهاجم مراهقًا حتى الموت

تتزايد هجمات أسماك القرش على السياح في الشواطئ الأسترالية بشكل مخيف، ففي ثاني هجوم هذا الأسبوع فاجأ سمك قرش أبيض ضخم مراهقًا أستراليًّا أثناء تزلجه على المياه بأحد سواحل أستراليا.، حيث هاجمه بعنف ومزق ساقيه بشكل مروع، ما أدى لوفاته متأثرًا بإصابته الخطيرة.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا الصبي ماني هارت ديفيل 15 عامًا، هو "يصرخ" عندما هاجمه القرش الهائل مرتين على شاطئ وولي، نيو ساوث ويلز. ووفقًا لصحيفة ديلي ستار أصيب الفتى المراهق بجروح مروعة في ساقيه أثناء الهجوم سمكة القرش عليه بشكل مأساوي. وأفادت التقارير أن هذا هو ثاني هجوم لأسماك القرش في البلاد هذا الأسبوع ، وخامس هجوم على الأقل هذا العام في أستراليا.

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