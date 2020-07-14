الكويت تدين استهداف الحوثي للسعودية: يقوض الاستقرار

أعربت الخارجية الكويتية، الثلاثاء، إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المناطق المدنية والمدنيين في السعودية بإطلاق طائرات مسيرة مفخخة وصواريخ بالستية.



وبحسب وكالة الأنباء الكويتية فإن مصدراً مسؤولا بوزارة الخارجية اعتبر أن الاستمرار في هذه العمليات الإرهابية يعد إمعانا في انتهاك كافة الأعراف والمواثيق الدولية.

وحذر المصدر المسؤول من أن العمليات الإرهابية الحوثية تعد تعطيلا لجهود إحلال السلام ولأمن المملكة العربية السعودية وتقويضا لاستقرار المنطقة.

Advertisements

وجددت الخارجية الكويتية دعوتها للمجتمع الدولي "لتحمل ‏مسؤولياته في وضع حد لهذه العمليات الإرهابية".

وأكدت تضامن الكويت ووقوفها التام مع السعودية ودعمها في كل ما تتخذ من إجراءات تحفظ أمنها واستقرارها.

كانت دولة الإمارات أدانت محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية في السعودية من خلال طائرات مفخخة من دون طيار وصواريخ باليستية باتجاه المملكة اعترضتها قوات التحالف‪.‬

والإثنين، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اعتراض وتدمير 4 صواريخ بالستية و7 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي من صنعاء باتجاه أهداف مدنية سعودية.