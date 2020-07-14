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فرنسا تدعو لاستئناف الحوار بين فرقاء ليبيا فورا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

فرنسا تدعو لاستئناف الحوار بين فرقاء ليبيا فورا

متابعات_ الخليج 365

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، فرقاء ليبيا إلى الاستئناف الفوري للحوار من أجل وقف إطلاق النار، مؤكدا أن الحل العسكري لن ينهي الأزمة.

 

وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندنياس، قال في وقت سابق الإثنين، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي طالبوا تركيا بالتوقف عن انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

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ودعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، تركيا لوقف كل ممارساتها المزعزعة للاستقرار في منطقة البحر المتوسط.

 

 

وأشار إلى وجود حزمة إجراءات قاسية قد يتم اتخاذها ضد أنقرة بسبب تلك الممارسات العدوانية.

 

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