إيران تعدم موظفا في اتهامات بالتخابر مع واشنطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

ذكرت وكالة أنباء ميزان الإيرانية أن القضاء الإيراني أعلن اليوم الثلاثاء عن إعدام موظف إيراني أدين في اتهامات بالتخابر مع الولايات المتحدة الأمريكية.



ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم القضاء غلام حسين إسماعيلي قوله إن رضا أصغري، وهو موظف سابق بوزارة الدفاع، باع معلومات عن برنامج الصواريخ الإيراني لوكالة المخابرات الأمريكية (سي.آي.إيه) وتم إعدامه الأسبوع الماضي.

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وطالما واجهت طهران اتهامات باستغلال القضاء سياسيا للضغط على الدول الغربية التي تسعى بدورها للحد من مخاطر مشروع نووي إيراني وبرنامجها للصواريخ البالستية.

وانتقد تقرير حقوقي صدر في أبريل/ نيسان الماضي تنفيذ السلطات الإيرانية مئات الإعدامات خلال العام الماضي، لتواصل طهران تصدرها ضمن أعلى معدلات الإعدام في العالم.

وأشار التقرير الصادر عن المنظمة الحقوقية إلى أن المسؤولين الإيرانيين تكتموا على 70% من الإعدامات التي نفذتها طهران.

والشهر الماضي أصدرت محكمة إيرانية حكما بإعدام متهم بالتجسس لوكالة المخابرات الأمريكية بزعم تقديمه معلومات عن مكان قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي قتل في غارة أمريكية مطلع العام الجاري.