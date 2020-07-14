«دقت طبول الحرب» فتصدر «الجيش المصري» تويتر .. ليبيا تستغيث بمصر لإنقاذها من القوات التركية.. الشعب السعودي ينتفض لدعم مصر

- كتب - محمد علي هـاشم

تصدر الجيش المصري موقع التغريدات الشهير تويتر ، وذلك بعد ساعات قليلة من طلب البرلمان الليبي التدخل العسكري المصري إنقاذ ليبيا من الإحتلال التركي .

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النواب الليبي : للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي

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وكان مجلس النواب الليبي قد أصدر بيانا دعا فيه الجيش المصري للتدخل في البلاد من أجل حماية الأمن القومي للبلدين

وقال مجلس النواب الليبي في بيانه إن تظافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر يضمن دحر المحتل الغازي، ويحفظ أمننا القومي المشترك ويحقق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة.

وتابع البيان أنه على "للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري، إذا رأت هناك خطر داهم وشيك يطال أمن بلدينا"، لافتا إلى أن المخاطر الناجمة عن الاحتلال التركي تهديد مباشر لليبيا ولجيرانها.

وأضاف البيان، "تصدينا للغزاة يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها، ويحفظ ثروات ومقدرات الشعب الليبي من أطماع الغزاة المستعمرين، وتكون الكلمة العليا للشعب الليبي وفقا لإرادته الحرة ومصالحه العليا".

وأكد مجلس النواب الليبي على "ضمان التوزيع العادل لثروات شعبنا وعائدات النفط الليبي، وضمان عدم العبث بثروات الليبيين لصالح المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون مطلب شرعي لكافة أبناء الشعب الليبي".