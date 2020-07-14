شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان يطلق خدمة "واتس آب" لتلقى شكاوى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق مكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان، خدمة تلقى الشكاوي عبر رقم واتس اب لأول مرة، وذلك تيسيرا على المواطنين فى طريقة تقديم الشكوى، والعمل على خطة تطوير مكتب الشكاوى، بما يتوافق مع التقنيات الحديثة، والاستفادة منها لتحسين منظومة تلقى الشكاوى فى مجال حقوق الإنسان.

كان المجلس القومى لحقوق الإنسان اختار محمد عبد العزيز عضو المجلس رئيسا لمكتب الشكاوى به، وذلك ضمن خطة تطوير لمكتب الشكاوى لتعزيز دوره فى عملية تلقى الشكاوى ودور "الوسيط" كأحد أهم الآليات المتعارف عليها فى ملف حقوق الإنسان.

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وقال محمد عبد العزيز رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس، أنه جاري العمل بخطة تطوير تعزز من ثقافة حقوق الإنسان وتسهل على المواطنين عملية تقديم الشكاوى بكل سهولة ويسر، مؤكدا أن المكتب يعمل يوميا مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من الأحد للخميس فى مقره.

وأضاف رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس، أنه تم تخصيص الرقم التالى: 01558345554 واتس أب لتلقى شكاوى المواطنين.