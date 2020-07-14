طلاب "هندسة جامعة مصر" ينجحون فى تصميم محرك ديزل يعمل بالمياه بديلا عن البنزين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح طلاب كلية هندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فى تنفيذ بعض المشروعات صديقة البيئة، التى تعتمد على استغلال مصادر الطاقة المتجددة، بدلا من مصادر الطاقة التقليدية التى تحدث ضررا بالبيئة، حيث قدم طلاب الفرقة النهائية لكلية الهندسة التابعة لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مشروعات تخرج مبتكرة تساعد فى تنمية المجتمع على رأسها تصميم محرك ديزل يعمل بالمياه بديلا عن البنزين، وذلك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الدكتور خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الذى يحرص على مواكبة الطلاب لمتطلبات سوق العمل.



الدكتور خالد الطوخى

وقال الدكتور باهر أبو ستيت عميد كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن إنجاز مشاريع تخرج الطلاب تم على أعلى مستوى، واصفا طلاب البكالوريوس بكلية الهندسة بأنهم يمتلكون القدرات والخبرات التي تؤهلهم للمنافسة فى سوق العمل مباشرة، موضحا أن لديهم أفكار ومشاريع مبتكرة تقوم على المشروعات التي تحتاجها الدولة كمشاريع المحافظة على المياه، ومشاريع إنتاج الطاقة وتدوير المخلفات.



الدكتور باهر أبو ستيت عميد كلية الهندسة

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وأوضح عميد كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إلى أن مشروع تصميم محرك ديزل ومحرك بنزين بالمياه كبديل للوقود عن طريق فك المياه لتتحول إلى هيدروجين وأوكسجين من ضمن مشاريع التخرج لطلاب البكالوريوس خلال العام الجاري، ويعد من المشاريع الرائدة والمبتكرة، ولكنه ليس الوحيد، حيث قدم الطلاب أيضا مشروع تصميم عربة كهربائية للحفاظ على البيئة بعقول وسواعد كلية الهندسة، إضافة إلى مشروع آخر عبارة عن تحسن كفاءة المجمعات الشمسية .

وأكد الدكتور باهر أبو ستيت أن كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحرص كل الحرص على تخريج مهندسين فاعلين قادرون على المشاركة فى بناء المجتمع المتطور، كما تساهم الكلية فى إعداد طلابها للمنافسة بكفاءة فى سوق العمل بمهارة عالية فور التخرج وتأهيلهم للمشاركة الفعالة فى المشروعات القومية لمصر.