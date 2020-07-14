تأجيل محاكمة “رفيق بوبكر” المتهم بالإساءة للدين الإسلامي إلى 22 شتنبر

أجلت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، النظر في قضية الفنان رفيق بوبكر، إلى غاية 22 شتنبر المقبل.
وتجنب الفنان رفيق بوبكر، ومحاميه، الحديث للصحافة بعد الخروج من المحكمة، فيما أفادت مصادر “اليوم 24” أن الجلسة أجلت لغاية 22 شتنبر، بطلب من محامي الفنان المغربي، لإعداد الدفاع.
ويواجه رفيق بوبكر تهم “الإساءة للدين الإسلامي بواسطة وسيلة إلكترونية المحققة لشرط العلنية، وعدم التقيد بالأوامر، والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية أثناء فترة طوارىء الحجر الصحي، وعدم استعمال الكمامة”.
وتوبع رفيق بوبكر، بعد ظهوره في مقطع فيديو مسرب، ظهر فيه تحت تأثير الكحول، وهو يوجه إهانات للصلاة، والمساجد.
وكان رفيق بوبكر، قد أمضى ليلة في ضيافة الأمن، قبل أن يعرض على أنظار النيابة العامة، التي قررت متابعته، في حالة سراح، مع أداء كفالة مالية قيمتها 5000 درهم، وذلك على خلفية مقطع الفيديو المذكور.
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