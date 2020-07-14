عاجل.. 111 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة ترتفع إلى 16047 حالة

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 16047 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، بعد تسجيل 111 حالة جديدة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 256 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة واحدة، خلال الـ16 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إن عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب، ارتفع إلى 13403 حالة، بعد تسجيل 469 حالات شفاء جديدة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 889241 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.