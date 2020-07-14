بعد تعليقها بسبب الإغلاق الشامل للمدينة.. القطارات تعود لطنجة ابتداء من الأربعاء

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، عن قرار جديد بشأن حركة القطارات في اتجاه مدينة طنجة.

وقال المكتب، إنه تطبيقاً للقرار المتخذ من طرف السلطات العمومية بشأن رفع تقييد حركة سير القطارات القادمة من وإلى طنجة الصادر يوم الاثنين 13 يوليوز 2020، فإنه يعلن استئناف رحلات القطارات إبتداء من الأربعاء 15 يوليوز 2020، وذلك على محاور طنجة/ الدار البيضاء، عبر قطارات البراق، وطنجة/ فاس عبر قطارات الأطلس.

ودعا المكتب زبناءه للاستعلام حول مواقيت القطارات عبر بوابته الإلكترونية على العنوان www.oncf-voyages.ma، أو من خلال الاتصال بمركز خدمة الزبناء على الرقم 2255.

وفي أعقاب التدابير الوقائية الأخيرة التي اتخذتها السلطات العمومية بمدينة طنجة، كان المكتب قد علق حركة القطارات القادمة والمتوجهة إلى مدينة طنجة، أمس الإثنين.

وكانت السلطات قد أعلنت أمس عن إغلاق شامل لمدينة طنجة، بعد ظهور بؤر وبائية، قبل الإعلان عن التراجع عن القرار، وخروج مظاهرات ليلة أمس، لمواطنين غاضبين من القرار، يشتكون من تبعاته الاقتصادية.