طقس الثلاثاء.. أجواء حارة مع سحب منخفضة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن تستمر الأجواء الحارة نسبيا أو الحارة فوق عدد من مناطق البلاد، بما في ذلك السهول الداخلية، منطقة سوس، الجنوب-الشرقي وجنوب البلاد.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة عند الصباح و الليل، مرفوقة بكتل من الضباب وذلك فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي وسواحل البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن تمركز سحب أخرى غير مستقرة ومحملة بقطرات مطرية ورعد فوق مرتفعات الاطلس، الجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية.

وستكون الأجواء عموما مستقرة والسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي الأرجاء، مع هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية داخل الأقاليم الجنوبية.

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وستهب الرياح معتدلة إلى قوية بعض الشيء من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية ومن الشرق بمنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشمالي بشمال المنطقة الشرقية ومتقلبة الاتجاه بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و32 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و26 درجة بالمنطقة الشرقية، السايس، هضاب الفوسفاط ووالماس، و السهول الشمالية والوسطى، وما بين 26 و22 درجة بمرتفعات الأطلس.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 42 و46 درجة بشرق الأقاليم الجنوبية وبأقصى الجنوب الشرقي، وما بين 38 و42 درجة بداخل منطقة سوس، الجنوب الشرقي، السايس، هضاب الفوسفاط والسهول المتواجدة غرب الأطلس، وما بين 35 و40 درجة بالريف و المنطقة الشرقية، وما بين 33 و 37 درجة بسهول المحيط الأطلسي، وما بين 24 و32 درجة بمرتفعات الأطلس وبالقرب من السواحل. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى أحيانا هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز وعلى الساحل الأطلسي.