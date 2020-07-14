“قوارب الموت” تنطلق من الجديدة والعرائش وأصيلا.. شبكات الهجرة السرية تحول بوصلتها صوب السواحل البرتغالية

فرض تشديد الخناق من طرف الحرس المدني الإسباني على شبكات الهجرة السرية البحث عن خطوط بحرية جديدة تمكن المهاجرين السريين من بلوغ “الفردوس الأوروبي”.

وكشفت صحيفة “إل دياريو” الاسبانية” أن إغلاق المنافذ وتشديد الخناق على “طريق” يفرض البحث عن طريق آخر بديل لبلوغ القارة الأوروبية، مبرزة أن “الحراكة” حولوا بوصلتهم صوب السواحل البرتغالية.

وشدد المصدر ذاته على كون وثيرة الهجرة السرية صوب البرتغال لم تبلغ بعد ذروتها، مشيرة في السياق ذاته أن خبراء في مجال الهجرة السرية يرجحون البرتغال لتكون قبلة جديدة لـ “الحراكة”.

ولفت المصدر ذاته إلى كون السلطات البرتغالية دقت ناقوس الخطر وطالبت بالاهتمام بالموضوع حتى لا تتحول سواحلها إلى قبلة جديدة للراغبين في بلوغ الأراضي الأوروبية، مشددة على كون رحلات “الحراكة” على مثن “قوارب الموت” تنطلق من مدن الجديدة، العرائش وأصيلا.