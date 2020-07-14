اعتقال مشتبه باختطاف امرأة والاعتداء عليها في عكا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة الصلح في مدينة عكا، اليوم الثلاثاء، اعتقال مشتبه (45 عاما) من قرية عبلين باختطاف امرأة (41 عاما) من عكا، والاعتداء عليها وتهديدها، وذلك لغاية بعد غد الخميس.

واعتقلت الشرطة المشتبه به، ونسبت إليه الشبهات المذكورة، وذكرت أنه أقّل المرأة عنوة بسيارته، واعتدى عليها وهددها.

هذا، وحققت الشرطة مع المشتبه به غير أنها لم تعلن خلفية الاعتداء وأسبابه.

يذكر أن ظاهرة تعنيف النساء ازدادت في البلدات العربية، مؤخرا، وكانت جمعيّة "نساء ضدّ العنف" قد وجهت رسالةً عاجلةً إلى رؤساء السلطات المحليّة العربيّة من أجل الحفاظ على حياة النساء وحمايتهنّ في ظلّ انتشار فيروس كورونا.