السعودية تمنع إقامة صلاة عيد الأضحى في ساحات المساجد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت السلطات السعودية، يوم أمس الإثنين، منع إقامة صلاة عيد الأضحى في ساحات المساجد، محاولة منها للحد من تفشي فيروس كورونا. جاء ذلك وفق بيان مقتضب لوزارة الشؤون الإسلامية، عبر حسابها على "تويتر"، أمس الإثنين.

وقال البيان إنه "تقرر اعتماد إقامة صلاة عيد الأضحى لهذا العام 1441 هجريا، في الجوامع والمساجد الإضافية المهيأة فقط (دون تحديدها)".

وأضاف البيان: "والتأكيد على عدم إقامتها في المصليات (الساحات) المكشوفة في ضوء الظروف الاستثنائية، مع الأخذ بالبروتوكولات الوقائية".

وفي أيار/ مايو الماضي، قررت السعودية تعليق صلاة عيد الفطر في المساجد والأماكن العامة، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء.

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ومنذ بدء تفشي كورونا، قررت السلطات تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، بما فيها المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي بالمدينة المنورة.

وفي 31 أيار/ مايو، عادت المساجد في مدن السعودية، باستثناء مكة، لاستقبال المصلين بعد إغلاق دام أكثر من شهرين ضمن تدابير مواجهة كورونا. وباستثناء المسجد الحرام، عادت الصلاة إلى مساجد مكة، منذ 21 حزيران/ يونيو.

وحتى مساء الإثنين، سجلت السعودية إجمالا 235 ألفا و111 إصابة بالفيروس، بينها ألفان و243 وفاة، و169 ألفا و842 حالة تعاف.