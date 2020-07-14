وفاة مسن من باقة الغربية إثر إصابته بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تُوفي مسن (74 عاما) من مدينة باقة الغربية في مستشفى (هيلل يافه) بمدينة الخضيرة، كان يرقد في قسم للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، الليلة الماضية.
وأفيد في باقة الغربية أن المرحوم هو الحاج إبراهيم محمد حسين غنايم (أبو نبيل) الذي عمل في بلديّة باقة الغربيّة لسنوات طويلة.
وأعلن المستشفى، صباح اليوم الثلاثاء، أن المسن كان قد نُقل إلى المستشفى قبل 10 أيام بحالة حرجة، وكان يعاني من مرض مزمن.
وأشار إلى أن 29 مريضا يرقدون في قسم كورونا، 9 بحالة طفيفة، 9 بحالة متوسطة، 11 بحالة خطيرة (2 بينهم بحالة حرجة).
يذكر أن هذه هي رابع وفاة بكورونا في باقة الغربية، إذ توفيت مسنة (80 عامًا) من باقة الغربية، يوم 3 تموز يوليو/ الجاري، ومسنّة في منتصف حزيران/ يونيو الماضي، ومسن آخر في منتصف نيسان/ أبريل الماضي.
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