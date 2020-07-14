شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة تكسر هجوما حوثيا على المواقع الشرقية لحيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 يوليه 2020 كسرت القوات المشتركة، هجوماً عنيفاً شنته المليشيات على المواقع الشرقية لجبهة حيس جنوب الحديدة.

وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة أن عناصر تابعة للمليشيات الحوثية نفذت هجوما على مواقع القوات المشتركة شرق حيس. Advertisements وأضاف المصدر أن وحدات اللواء السابع عمالقة المرابطة في الخطوط الأمامية خاضت مواجهات عنيفة مع الحوثيين تمكنت خلالها من كسر الهجوم الحوثي. وأكد المصدر عن مقتل وإصابة عددا من الحوثيين خلال المواجهات، فيما لاذ الباقون بالفرار تاركين جثث قتلاهم خلفهم.

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