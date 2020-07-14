شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: 6200 إصابة جديدة بـ "كورونا" والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 يوليه 2020 سجلت روسيا، اليوم، 6248 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة محلياً إلى 739947، وهو رابع أعلى عدد إصابات بالعالم.

Advertisements وقال المسؤولون إن 175 شخصاً توفوا خلال الأربع وعشرين ساعة المنقضية، لترتفع الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 11614 وفاة.

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