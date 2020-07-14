صحيفة: يحق للوطن وللعالم العربي الفخر بمسبار الأمل المنجز الإماراتي

الثلاثاء 14 يوليه 2020

قلت صحيفة خليجية، ساعات تفصلنا عن الحدث التاريخي العربي بإطلاق "مسبار الأمل" إلى المريخ بعد منتصف الليلة، لتدشن الإمارات قفزة نوعية ضمن برنامجها لاستكشاف الفضاء، برنامج لم تمض عليه سنوات حتى تمكن بدعم قيادته الرشيدة، وجهود أبنائه من وضع اسم الدولة على الخريطة العالمية لعلوم الفضاء.



وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الثلاثاء ، برنامج إماراتي طموح، يستهدف إعداد رواد فضاء، وبناء أقمار اصطناعية، والوصول إلى الكوكب الأحمر، يتحقق تدريجياً عبر سنوات من العمل والجهد الجاد، وبناء القدرات الوطنية والعربية، وسط ثناء عالمي وثقة بقدرة الدولة على أن تكون الرائدة في هذا المجال بالمنطقة، استناداً لخططها واستراتيجياتها الرامية للاستثمار في المستقبل، وتعزيز أوجه الاقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة.

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وأشارت إلى أن العالم يترقب الليلة هذه اللحظة التي تفصل عالمنا العربي عن الدخول بقوة إلى عالم الفضاء، وبأيدٍ وطنية استطاعت أن تترجم نهج قيادتها في تجاوز المستحيل، والدخول بثقة إلى المستقبل، متسلحة بالمعرفة والعلم، ومستفيدة مما توفره الدولة من إمكانات لاحتضان المواهب، وتبني القدرات ودعم الأفكار الإبداعية في مختلف المجالات.

واختتمت افتتاحيتها قائلة :"يحق للوطن وللعالم العربي الفخر بهذا المنجز الإماراتي المبني على عقود من العمل، ورؤية عميقة في استشراف المستقبل، تتضمن مبادرات لخير البشرية، وخدمة العلم والعلماء، وتذليل العقبات أمام الأجيال المقبلة، امتداداً لقيم العطاء التي تؤمن بها الإمارات، وتترجمها واقعاً ملموساً في مسيرتها المباركة خلال الخمسين عاماً المقبلة".