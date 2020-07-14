وفاة رضيع فلسطيني بفيروس كورونا

الثلاثاء 14 يوليه 2020

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، وفاة رضيع (١٢ يوماً) متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.



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وقالت الوزارة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (د ب أ)، إن الرضيع المتوفى من بلدة يطا بمحافظة الخليل.

ويرتفع بذلك عدد الوفيات في الأراضي الفلسطينية من جراء الإصابة بالفيروس إلى 45