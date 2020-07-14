اخبار العالم

وفاة رضيع فلسطيني بفيروس كورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رضيع فلسطيني بفيروس والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 يوليه 2020

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، وفاة رضيع (١٢ يوماً) متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

 

Advertisements

وقالت الوزارة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (د ب أ)، إن الرضيع المتوفى من بلدة يطا بمحافظة الخليل.

 

ويرتفع بذلك عدد الوفيات في الأراضي الفلسطينية من جراء الإصابة بالفيروس إلى 45

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة رضيع فلسطيني بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا