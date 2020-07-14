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شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش يدعو إلى حوار بين الأطراف الليبية ضمن مرجعيات دولية والان مع التفاصيل
الثلاثاء 14 يوليه 2020
دعا الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار وتغليب الحكمة، محذراً من خطورة الحرب وتبعاتها الإنسانية والسياسية.
وقال ، اليوم، على حسابه الرسمي في "تويتر": "طبول الحرب التي تقرع حول سرت في ليبيا الشقيقة تهدد بتطور جسيم وتبعات إنسانية وسياسية خطيرة".
وأضاف: "ندعو من الإمارات إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب الحكمة، والدخول في حوار بين الأطراف الليبية وضمن مرجعيات دولية واضحة، وتجاهل التحريض الإقليمي وغاياته".
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