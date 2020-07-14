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شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسمح بصلاة الجمعة في 1000 مسجد والان مع التفاصيل
الثلاثاء 14 يوليه 2020
أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية فريد عمادي، الإثنين، رفع الإيقاف المؤقت عن صلاة الجمعة في أكثر من 1000 مسجد بجميع محافظات الكويت؛ اعتباراً من الجمعة 17 يوليو/تموز الجاري، مع استمرار إغلاق مبردات ودورات المياه.
وشدد عمادي على اتخاذ الوزارة كافة الإجراءات الوقائية، والتدابير الاحترازية اللازمة من حيث تهيئة المساجد لاستقبال المصلين؛ من خلال التعقيم ووضع العلامات الإرشادية والملصقات التوعوية، واتخاذ كافة الوسائل اللازمة لتحقيق التباعد الاجتماعي وغيرها من الضوابط اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح أنه سيتم فتح أبواب المساجد لصلاة الجمعة قبل الأذان بنحو 30 دقيقة، وإغلاقها بعد الصلاة بنحو 15 دقيقة، على ألا تزيد خطبة وصلاة الجمعة على 15 دقيقة كحد أقصى، مع تخفيف الصلاة ومراعاة تحقيق الأركان والواجبات.
وأشار عمادي إلى أنه تم التنبيه على العاملين في المساجد، بتنظيم دخول وخروج المصلين، مع وضع علامات تحدد أماكنهم أثناء الصلاة، وفقاً للاشتراطات الصحية، وكذلك إبقاء أبواب المساجد مفتوحة أثناء دخول وخروج المصلين، وتعقيم مقابض الأبواب ومداخل المساجد بالمطهرات.
وكذلك ضرورة تذكير الخطيب للمصلين بشروط السلامة الصحية والوقائية، من حيث التباعد الجسدي بين المصلين ولبس الكمامة، والتنبيه على عدم الحضور للمسجد لمن تظهر عليهم أعراضاً مرضية.
وأوضح أنه جرى التأكيد على العاملين بجمع الأدوات المعدنية والبلاستيكية الخاصة بارتداء الأحذية، وتعقيم الكراسي المستعملة في المسجد قبل وبعد كل صلاة جمعة.
ودعا عمادي رواد المساجد إلى ضرورة الوضوء في المنزل، وإحضار كل مصل سجادة خاصة به للصلاه عليها، وعدم تركها في المسجد، مؤكداً أن ارتداء الكمامة شرط لدخول المسجد مع استمرار ارتدائها حتى مغادرة المسجد، فيما يُمنع دخول المسجد لمن هم دون الـ15.
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