شكرا لقرائتكم خبر عن تقتل 120 ألف.. تحذيرات من موجه ثانية لكورونا في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن باحثين من أكاديمية العلوم الطبية في البلاد القول إن موجة ثانية من الاصابات بمرض "كوفيد19-" التنفسي الناتج عن فيروس كورونا المستجد، قد تكون أكثر خطورة من الموجة الأولى، نظرا لتعامل دائرة الصحة الوطنية مع تراكم المرضى الذين يحتاجون إلى تقييم حالاتهم وعلاجهم واحتمال تفشي الإنفلونزا الموسمية السنوية.
وتواجه المستشفيات في المملكة المتحدة عبءا متزايدا خلال فصل الشتاء، عندما تتفاقم أمراض الجهاز التنفسي الأخرى والحالات المرضية الشائعة مثل أمراض القلب.
وقد وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 291 ألفا و691 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت لندن، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
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