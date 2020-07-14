شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: ندين استهداف الميليشيا للمدنيين ونؤكد دعمنا التام للمملكة والان نبدء بالتفاصيل
وقال المصدر في بيان للوزارة اليوم الثلاثاء إن الاستمرار في هذه العمليات الإرهابية يعد إمعانا في انتهاك كافة الأعراف والمواثيق الدولية وتعطيلا لجهود إحلال السلام وتهديدا لأمن المملكة الشقيقة وتقويضا لاستقرار المنطقة مجددا الدعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وضع حد لهذه العمليات الإرهابية.
وأكد المصدر تضامن دولة الكويت ووقوفها التام مع المملكة الشقيقة ودعمها في كل ما تتخذ من إجراءات ويحفظ أمنها واستقرارها.
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