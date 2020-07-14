شكرا لقرائتكم خبر عن 175 وفاة و6248 إصابة جديدة بكورونا في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السلطات الصحية الروسية اليوم الثلاثاء، 175 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا ، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 11614 حالة وفاة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا أنه تم رصد 6248 إصابة جديدة بالعدوى ليصل إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة إلى نحو 740 ألف حالة.

وتعافى 8804 من المصابين خلال اليوم الماضي ليتجاوز إجمالي عدد المتعافين 512 ألفا.