شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل 292 ألفا إصابة بكورونا وألمانيا تقترب من 200 ألف والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في بريطانيا جراء الإصابة الفيروس وصلت إلى 44915 حالة. وبلغ عدد من تعافوا من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 1384 شخصا حتى الآن .
ومر نحو 23 أسبوعا حتى الان منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد.
فيما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 412 ليصل إلى 199375.
وأفادت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع بواقع أربعة إلى 9068 حالة.
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