شكرا لقرائتكم خبر عن آل حيدر: تركيا توغلت 15 كيلو فى الشريط الحدودى مع العراق والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية محمد رضا آل حيدرإن"العراق يرفض قيام إحدى الدول بالتجاوز على سيادته أو تنفيذ عمليات قصف جوي داخل أراضيه"، داعياً الحكومة الى معالجة هذه الأزمة".

وأوضح "آل حيدر" لوكالة الأنباء العراقية (واع): أن"تركيا تعتمد على الاتفاقية الأمنية المبرمة سابقاً بالدخول نحو خمسة كيلومترات الى سبعة كيلومترات في الشريط الحدودي" لافتاً إلى أن"أنقرة تجاوزت الحد واحتلت نحو 15 كم من الشريط الحدودي".

وأشار إلى أن"العراق يرفض بأن يكون هنالك فصيل مسلح داخل أراضيه يعتدي على إحدى دول الجوار، كما يرفض الاعتداء على سيادته من أي دولة".

وكانت الوزارة قد استدعت في وقت سابق السفير التركي ، وسلمته مذكرة احتجاج على خروقات سابقة ارتكبها الطيران التركي، وبمقتضى السياقات الدبلوماسية الاحترافية، يفترض على السفير أن يكون قد نقل المذكرة إلى حكومته، وأبلغها بفحوى الاجتماع، فمهمة السفير هي تطوير العلاقات لا العكس.