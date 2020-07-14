اكد مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي، الثلاثاء، ان هناك تحديات تحتاج بعضها لمعالجات سريعة، فيما دعا الدول الصديقة الى استمرار وقوفها مع الشعب العراقي.
وقال الاعرجي في حديث لـ الخليج 365، بعد تسلمه اليوم منصب مستشار الامن الوطني، ان "مستشارية الامن الوطني تعمل بشكل مباشر مع رئيس الوزراء، ولديها ملفات عديدة في كل الدولة العراقية والوزارات"، مبينا "لدينا تحديات وسنعمل جاهدين على استقطاب كل الخبرات من اجل وضع الحلول لهذه المشاكل والتحديات".
واضاف ان "بعض هذه التحديات تحتاج الى معالجات سريعة والبعض الاخر تحتاج الى مشاورات ولقاءات مع دول المنطقة للوصول الى افضل الحلول من اجل التغلب على الكثير من المشاكل"، مشيرا الى ان "الشعب العراقي قدم الكثير وما زال يعاني نقص في الخدمات، ونامل من الدول الصديقة التي وقفت مع العراق، ان تستمر بالوقوف مع الشعب العراقي من اجل رفد الحكومة العراقية بالاستشارة الصحيحة".
وتابع "سنستخدم كل امكانياتنا وعلاقاتنا الاجتماعية والسياسية لتجاوز العقبات التي تواجهنا".
كانت هذه تفاصيل خبر الاعرجي باول تصريح له بعد تسلمه المنصب: امامنا تحديات يحتاج بعضها لمعالجات سريعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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