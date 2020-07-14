5 ابتكارات قد تحول شكل الهواتف الذكية في المستقبل

تتطلب شبكات الجيل الخامس 5G، أن تكون للهواتف عدد أكبر من الهوائيات، نظرا لأن المعدن الموجود في هيكل الهاتف يمكن أن يحجب إشارات الهوائي، ولهذا فإن شركات تصنيع الهواتف تعيد التفكير في تصميماتها، وقد تلف الهاتف بالكامل بالبلاستيك أو الزجاج، وتتخلى عن الأزرار الميكانيكية.لذلك طورت شركة تسمي "UltraSense Systems" أزرارا افتراضية تستخدم الموجات فوق الصوتية للكشف عن إصبع المستخدم، وقد تقع هذه الرقاقات أسفل سطح الهاتف مباشرة، وتستخدم كزر الكاميرا، أو عند الحواف وتستخدم كزر للتحكم.

وحتى لا ينسى المستخدمون مكان هذه الأزرار ستضيف الشركة جزءا صغيرا إلى المكان الذي يجب أن تمر عليه الأصابع لتفعيل الأزرار.

2 - لوحة مفاتيح بارزة

تهتز أحدث أجهزة iPhone إذا ما فشل تفعيل المهام، مثل خاصية التعرف على الوجوه "Face ID"، لكن الأصابع تتبع عيون المستخدمين بشكل عام حول شاشة تعمل باللمس.



لهذا طورت قامت شركة "Hap2U" الفرنسية الناشئة هاتف ذكيا يحوي شاشة عرضية، يهدف إلى استعادة بعض الأحاسيس المادية التي ضاعت عندما تخلينا عن لوحات المفاتيح المادية، ستكون لوحة المفاتيح بارزة قليلا، تظهر عند استخدام الهاتف، ما يُيسر استخدامه على أيدي الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة البصرية.