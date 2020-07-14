5 ابتكارات قد تحول شكل الهواتف الذكية في المستقبل

تتطلب شبكات الجيل الخامس 5G، أن تكون للهواتف عدد أكبر من الهوائيات، نظرا لأن المعدن الموجود في هيكل الهاتف يمكن أن يحجب إشارات الهوائي، ولهذا فإن شركات تصنيع الهواتف تعيد التفكير في تصميماتها، وقد تلف الهاتف بالكامل بالبلاستيك أو الزجاج، وتتخلى عن الأزرار الميكانيكية.
لذلك طورت شركة تسمي "UltraSense Systems" أزرارا افتراضية تستخدم الموجات فوق الصوتية للكشف عن إصبع المستخدم، وقد تقع هذه الرقاقات أسفل سطح الهاتف مباشرة، وتستخدم كزر الكاميرا، أو عند الحواف وتستخدم كزر للتحكم.
وحتى لا ينسى المستخدمون مكان هذه الأزرار ستضيف الشركة جزءا صغيرا إلى المكان الذي يجب أن تمر عليه الأصابع لتفعيل الأزرار.
2 - لوحة مفاتيح بارزة
تهتز أحدث أجهزة iPhone إذا ما فشل تفعيل المهام، مثل خاصية التعرف على الوجوه "Face ID"، لكن الأصابع تتبع عيون المستخدمين بشكل عام حول شاشة تعمل باللمس.
لهذا طورت قامت شركة "Hap2U" الفرنسية الناشئة هاتف ذكيا يحوي شاشة عرضية، يهدف إلى استعادة بعض الأحاسيس المادية التي ضاعت عندما تخلينا عن لوحات المفاتيح المادية، ستكون لوحة المفاتيح بارزة قليلا، تظهر عند استخدام الهاتف، ما يُيسر استخدامه على أيدي الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة البصرية.
منذ ظهور iPhone X، استخدمت آبل بصمة الوجه لفتح الهاتف، ولكن هناك أوقات تكون فيها بصمة الإصبع أفضل.
لهذا حولت شركة فرنسية أخرى الهاتف الذكي بالكامل إلى قارئ بصمات الأصابع، كما يمكن للجهاز قراءة بصمات متعددة في وقت واحد، ما يزيد من معدل الأمان، لأن بصمات أكثر من إصبع تصبح أكثر صعوبة لتزويرها مقارنة ببصمة إصبع واحد.
4 - كاميرات غير ظاهرة
مع انخفاض حجم الهواتف الذكية نسبيا وتطور تقنيات التصوير تضاعف أداء الكاميرات وأصبحت أكبر حجما، وقد كشفت شركة "OnePlus" إمكانية استخدام الزجاج الكهرومغناطيسي لإخفاء الكاميرا عندما لا تكون قيد الاستخدام.
5 - مساعد صوت أقرب
هل لاحظت أن خدمات سيري وأليكسا الصوتية تتطلب اتصالا بالإنترنت؟ حتى القيام بشيء بسيط، مثل ضبط مؤقت، يتطلب إرسال الأمر الصوتي إلى السحابة للترجمة الفورية.
لذلك تعمل شركة على تطوير رقاقات ذكاء اصطناعي قادرة على توفير مساعد صوت دائم الاستماع في أذنك يمكنه تنفيذ مجموعة صغيرة من الأوامر، مثل: ضبط مستوى الصوت وتخطي المقطوعات الموسيقية دون تنبيه.
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