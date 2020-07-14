آبل تطلق النسخة التجريبة الأولى لنظام IOS الجديد

أطلقت شركة آبل النسخة التجريبية الأولى من نظام iOS 14 للعديد من المستخدمين حول العالم للتعرف بشكل أكبر على نظام التشغيل الجديد وميزاته قبل إطلاقه.
انما بحسب موقع Techcrunch، لا يجب تثبيت الإصدار التجريبي لنظام التشغيل iOS على جهاز iPhone أو iPad الأساسي عندكم لأن بعض التطبيقات والميزات لن تعمل على الإطلاق وفي بعض الحالات النادرة، يمكن أن يقوم برنامج بيتا أيضًا بتلف الجهاز وجعله غير قابل للاستخدام.
ولكن إذا كان لديكم جهاز iPad أو iPhone لا تحتاجونه، يمكنكم التوجه إلى موقع Apple التجريبي وتنزيل ملف التهيئة إنه ملف صغير يخبر جهاز iPhone أو iPad بالتحديث التجريبي العام مثل تحديث البرنامج العادي.
يمكنكم تنزيل ملف تعريف التكوين من Safari على جهاز iOS الخاص بكم مباشرة، أو نقله إلى جهازكم باستخدام AirDrop ، على سبيل المثال.
ومن المفترض أن يتم إطلاق أنظمة iOS 14 المنتظرة بشكل رسمي خريف العام الجاري وستحمل معها العديد من الميزات الجديدة للمستخدمين، منها ميزة Back tap التي ستمكن المستخدم من التحكم بخصائص هاتفه عبر النقر على هيكل الجهاز من الخلف.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.