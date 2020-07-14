آبل تطلق النسخة التجريبة الأولى لنظام IOS الجديد

وتتوفر نسخة ios betta مجاناً لجميع أصحاب هواتف آيفون التي أطلقت اعتبارا من عام 2015، وأصحاب الحواسب اللوحية الذكية التي تعمل بأنظمة iPadOS.

انما بحسب موقع Techcrunch، لا يجب تثبيت الإصدار التجريبي لنظام التشغيل iOS على جهاز iPhone أو iPad الأساسي عندكم لأن بعض التطبيقات والميزات لن تعمل على الإطلاق وفي بعض الحالات النادرة، يمكن أن يقوم برنامج بيتا أيضًا بتلف الجهاز وجعله غير قابل للاستخدام.



ولكن إذا كان لديكم جهاز iPad أو iPhone لا تحتاجونه، يمكنكم التوجه إلى موقع Apple التجريبي وتنزيل ملف التهيئة إنه ملف صغير يخبر جهاز iPhone أو iPad بالتحديث التجريبي العام مثل تحديث البرنامج العادي.

يمكنكم تنزيل ملف تعريف التكوين من Safari على جهاز iOS الخاص بكم مباشرة، أو نقله إلى جهازكم باستخدام AirDrop ، على سبيل المثال.

ومن المفترض أن يتم إطلاق أنظمة iOS 14 المنتظرة بشكل رسمي خريف العام الجاري وستحمل معها العديد من الميزات الجديدة للمستخدمين، منها ميزة Back tap التي ستمكن المستخدم من التحكم بخصائص هاتفه عبر النقر على هيكل الجهاز من الخلف.