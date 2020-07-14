لن تصدّقوا... فوائد مدهشة لتدليك الأذن كلّ صباح

الحل ببساطة هو أن تقوم بدليك أذنيك. نعم، فهذه طريقة ستؤدي إلى استرخاء الأعصاب، لن يفيد فقط صحتك العقلية ولكن أيضًا صحتك الجسدية، حيث يساعد في علاج مجموعة من العلامات الفسيولوجية والأمراض والاضطرابات المرضية الأخرى في مناطق البطن والصدر وأسفل الظهر والقدمين، بحسب موقع "بينك فيلا".ويمكنك القيام بذلك في أي وقت وفي أي مكان، في السطور المقبلة 6 فوائد صحية مدهشة لتدليك الأذن

1- تقليل آلام العضلات



وجد باحثون بحسب، دراسة، أن تدليك الأذن يمكن أن يقلل الألم بين الأشخاص الذين يعانون من آلام أسفل الظهر المزمنة أم لا.

وأشار الباحثون في دراستهم إلى أن تدليك الأذن بالفعل طريقة فعالة لتقليل الانزعاج، حيث يقوم سحب وفرك شحمة الأذن بلطف إلى تحفيز الإندورفين.

ولفت الباحثون إلى أن هذا الهرمون الخاص بالراحة في تخفيف الألم، ويحسّن التدليك الدورة الدموية أيضًا، لذا، تحكم في ألمك الجسدي وعزز عتبة الألم باستخدام هذه التقنية البسيطة.