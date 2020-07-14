وكالة الاستخبارات تغلق محلات بيع المشروبات الكحولية وصالات الروليت والنوادي الليلية في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن وكالة الاستخبارات أغلقت محلات بيع المشروبات الكحولية وصالات الروليت والنوادي الليلية في بغداد.



وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "استناداً إلى الأمر الديواني (55) الصادر من خلية الأزمة وللحد من انتشار فايروس



وأوضحت أن الواجب تمثل بـ"غلق صالات القمار والروليت والنوادي الليلية ومحلات بيع المشروبات الكحولية في عدد من الفنادق والصالات، وأخذ تعهدات رسمية على أصحاب تلك المهن بالالتزام بتوجيهات لجنة الامر الديواني (55)".

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "استناداً إلى الأمر الديواني (55) الصادر من خلية الأزمة وللحد من انتشار فايروس كورونا في العاصمة بغداد، نفذت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية بالتعاون مع الشرطة الاتحادية، واجباً أمنياً بمناطق متفرقة من بغداد".وأوضحت أن الواجب تمثل بـ"غلق صالات القمار والروليت والنوادي الليلية ومحلات بيع المشروبات الكحولية في عدد من الفنادق والصالات، وأخذ تعهدات رسمية على أصحاب تلك المهن بالالتزام بتوجيهات لجنة الامر الديواني (55)".

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