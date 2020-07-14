صورة قديمة لشاكيرا تكشف ملامحها العربية

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وتبين أن الصورة التقطت لها في أيام مراهقتها وركزت الكثير من التعليقات على المقارنة بين شكلها في الماضي وذلك الحالي. ورأى بعض المتابعين أنها لم تتغير كثيراً فيما اعتبر آخرون أن عمليات التجميل جعلتها تبدو وكأنها شخص آخر وأفقدتها ملامحها العربية.
كما قالت إن النجمة تأكل السمك المشوي يومياً وتضيف إلى برنامجها وجبتين خفيفتين تحتويان على الفاكهة. وأضافت أنها تتناول بعض أنواع الحساء الصحية قليلة السعرات الحرارية في فترة ما بعد الظهر.
ويذكر أن الفنانة اعتذرت من جمهورها الألماني أخيراً بعد إلغائها حفلاً كان من المقرر إقامته في كولن بسبب ألم في حبالها الصوتية.
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