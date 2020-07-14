الاعرجي يتسلم من الفياض رسميا منصب مستشارية الامن الوطني

تسلم مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي، الثلاثاء، رسميا المنصب من رئيسه السابق فالح الفياض. وقال مراسل الخليج 365، ان الاعرجي تسلم اليوم رسميا منصب مستشار الامن الوطني من رئيسه السابق فالح الفياض. واضاف ان تسليم المنصب جرى بحضور عدد من المسؤولين ووسائل الاعلام.

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