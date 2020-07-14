الاحتلال الإسرائيلي يغلق محيط "الفرديس" في بيت لحم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مسؤول فلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت الثلاثاء بإغلاق محيط جبل الفرديس شرق بيت لحم.



وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية: إن "سلطات الاحتلال أغلقت محيط جبل الفرديس بالأسلاك الشائكة ونصبت بوابة على المدخل المؤدي إليه، وعزلته عن بلدة بيت تعمر شرق بيت لحم"، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا).

وتحاول إسرائيل فرض سيطرتها بالقوة على الجبل الذي يعد جزءاً من التراث الفلسطيني؛ حيث يحاول الاحتلال توظيف المواقع التراثية لصالح روايته الخاصة بوجود تاريخ يهودي على تلك الأرض.

ويحرم الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين من الإشراف على المواقع الأثرية والتراثية في المواقع المصنفة (ج) حسب اتفاق أوسلو ومنها جبل الفريديس.

ومنذ سنوات، تتعرض منطقة الفريديس وما يحيط بها لهجمة استيطانية واعتداءات.

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ويقع جبل الفرديس على بعد 13 كيلومتراً إلى الجنوب من القدس، وحوالي خمسة كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من بيت لحم.





وتتربع على قمة جبل الفرديس قلعة "هيروديون"، ويبلغ ارتفاعه حوالي 785 متراً فوق سطح البحر.

وتشاهد من فوق هذا الجبل بيت لحم ببيوتها وعمرانها، وتُرى كذلك بيت ساحور، ودير مارسابا، والقدس، وأبو ديس، وتتناثر بيوت قلعة زعترة وبيت تعمر إلى الأسفل منه مباشرة.

وتستولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هذا الصرح التاريخي بالقوة منذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة عام 1967.