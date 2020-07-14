إصابات في استهداف دورية تركية روسية بسوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الثلاثاء عن وزارة الدفاع قولها إن قنبلة زرعها مسلحون سوريون على طريق انفجرت وأصابت دورية روسية تركية مشتركة مما أسفر عن إصابة ثلاثة جنود روس بجروح. وأضافت أن عدة جنود أتراك أصيبوا كذلك في الانفجار.

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