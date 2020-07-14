إسبانيا تعتقل جزائريين اثنين في عملية لمكافحة الإرهاب ببرشلونة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الإسبانية اليوم الثلاثاء، اعتقال جزائريين اثنين في عملية أمنية قالت مصادر قريبة من التحقيق إنها في إطار مكافحة الإرهاب.

وأكدت شرطة إقليم قطالونيا على حسابها على تويتر اعتقال جزائريين اثنين لكنها لم تشر إلى طبيعة العملية كما لم تفصح عن أسبابها.

فيما قالت إذاعة كادينا سير الإسبانية نقلا عن مصادر قريبة من التحقيق إن الرجلين كانا يجهزان لهجوم إرهابي.

ويأتي الإعلان قبل نحو شهر من الذكرى الثالثة لهجوم إرهابي كانت برشلونة مسرحا له، حيث قتل 13 شخصا في حادث دهس وآخر في طعن نفذه المهاجم الذي فر من موقع الجريمة مترجلا بعد أن أصاب 100 آخرين.