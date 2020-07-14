سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2020

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، تراجعا طفيفا في معظم تعاملات البنوك وشركات الصرافة، فيما استقر لدى البنك المركزي مسجلا 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر العملة الخضراء في بنوك كريدي أجريكول، بنك التنمية الصناعية، عودة، المصري الخليجي، بلوم، والبنك الأهلي الكويتي "بيريوس"، نحو 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.

وقال البنك المركزي المصري إن صافي احتياطي من النقد الأجنبي ارتفع إلى 38.202 مليار دولار في يونيو/ حزيران الماضي من 36.004 مليار في مايو/ أيار السابق له.

وفقد احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال 3 أشهر "مارس/ آذار، أبريل/ نيسان، ومايو/ أيار" نحو 9.4 مليار دولار.

Advertisements

أقل سعر للدولار

وعرض بنك الإسكندرية أقل سعر لتداول الدولار عند مستوى 15.89 جنيه للشراء، 15.99 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وسجل بنك البركة أعلى سغر للدولار عند مستوى 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو والإسترليني

وارتفع سعر اليورو اليوم الثلاثاء، بواقع 10 قروش في أغلب تعاملات البنوك المصرية مسجلا 18.04 جنيه للشراء، و18.18 جنيه للبيع، مقابل 17.94 جنيه للشراء، و18.16 جنيه للبيع في ختام تعاملات أمس.

وانخفض سعر الإسترليني 7 قروش، ليسجل 19.96 جنيه للشراء، و20.12 جنيه للبيع، مقابل 20.03 جنيه للشراء، و20.31 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي 4.31 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع، فيما تراجع سعر الدينار الكويتي بواقع 3 قروش في مستهل تعاملات اليوم، 49.32 جنيه للشراء، و52.13 جنيه للبيع، مقابل 49.35 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع في ختام تعاملات أمس.