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وفاة رضيع فلسطيني بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

وفاة رضيع فلسطيني بفيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، وفاة رضيع (١٢ يوماً) متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وقالت الوزارة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (د ب أ)، إن الرضيع المتوفى من بلدة يطا بمحافظة الخليل.

 

ويرتفع بذلك عدد الوفيات في الأراضي الفلسطينية من جراء الإصابة بالفيروس إلى 45

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