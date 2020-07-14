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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة رضيع فلسطيني بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، وفاة رضيع (١٢ يوماً) متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (د ب أ)، إن الرضيع المتوفى من بلدة يطا بمحافظة الخليل.
ويرتفع بذلك عدد الوفيات في الأراضي الفلسطينية من جراء الإصابة بالفيروس إلى 45
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