قرقاش يدعو إلى حوار بين أطراف الصراع الليبية ضمن مرجعيات دولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

دعا الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار وتغليب الحكمة، محذراً من خطورة الحرب وتبعاتها الإنسانية والسياسية.

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وقال ، اليوم، على حسابه الرسمي في "تويتر": "طبول الحرب التي تقرع حول سرت في ليبيا الشقيقة تهدد بتطور جسيم وتبعات إنسانية وسياسية خطيرة".

وأضاف: "ندعو من الإمارات إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب الحكمة، والدخول في حوار بين الأطراف الليبية وضمن مرجعيات دولية واضحة، وتجاهل التحريض الإقليمي وغاياته".