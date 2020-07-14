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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن زايد يبحث العلاقات الثنائية مع اليونان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان الصديقة، تناول العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين وسبل الوصول بهذه العلاقات إلى مستويات أعلى بما يعزز مصالحهما المشتركة في مختلف المجالات.
وتناول الاتصال الحديث حول تفاصيل، المنتدى الاستراتيجي الإماراتي - اليوناني - المزمع عقده أواخر شهر يوليو الجاري.
وبحث الطرفان خلال الاتصال جائحة فيروس «كورونا»، وتأثيراته على الساحة العالمية، وسبل مواجهته واحتواء آثاره، حيث عبر رئيس الوزراء اليوناني عن شكره لدولة الإمارات لتقديمها معونات طبية إلى بلاده في مواجهة الفيروس، مؤكداً تقديره للدور الإماراتي الإنساني في التعامل مع هذا الوباء على المستوى الدولي، منذ ظهوره.
وتطرق الاتصال إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وفي مقدمتها آخر تطورات الأوضاع في منطقة البحر المتوسط، وأكد الجانبان في هذا الصدد أهمية الحفاظ على الأمن والسلام في هذه المنطقة وتجنب أي سياسات من شأنها أن تهدد استقرارها أو تحول دون استثمار مواردها لصالح شعوبها وفقاً لقواعد القانون الدولي.
وفي هذا السياق شدد الجانبان على ضرورة تسوية النزاعات في المنطقة بالطرق السلمية بما يحفظ الأمن الإقليمي والسلام العالمي.
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