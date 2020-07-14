الرئيس البرازيلي ضاق ذرعا بالحجر وسيخضع لفحص جديد للكشف عن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - برازيليا- (أ ف ب):

أعلن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الذي يخضع لحجر صحي منذ أسبوع بعدما أصيب بفيروس كورونا المستجد، الإثنين انه سيجري فحصا جديدا ويتطلع لاستئناف أنشطته سريعا.

وكان بولسونارو يتحدث خلال مقابلة مع شبكة "سي أن أن" البرازيل عبر الهاتف من مقره الرسمي في برازيليا، قصر ألفورادا حيث يقضي فترة الحجر الصحي.

وقال الرئيس اليميني المتطرف انه سيخضع لفحص جديد الثلاثاء مضيفا "سأكون في انتظار النتيجة بفارغ الصبر لانني لم أعد أحتمل هذا الروتين بالبقاء في المنزل، أنه أمر رهيب".

وعمد بولسونارو (65 عاما) منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19 الى التقليل من شأن خطورته وعبر عن معارضته اجراءات العزل التي اتخذها حكام ولايات برازيلية مشددا على ضرورة عدم عرقلة نشاط الاقتصاد الوطني.

وقال في المقابلة انه يشعر انه "في وضع جيد" وانه لا يعاني من ارتفاع درجات الحرارة ولا مشاكل تنفس وانه لم يفقد أيضا حاسة الشم، وهي إحدى العوارض الرئيسية للمرض.

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وأضاف الرئيس البرازيلي أنه "اذا سار كل شيء على ما يرام الثلاثاء، فسأعود الى العمل وبالتاكيد في الحالة المعاكسة سانتظر بضعة أيام إضافية".

وتابع "بالنسبة لبقية الأمور، كل شيء جيد، نعمل طوال الوقت عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة ونقوم بكل ما هو ممكن لكي لا تتراكم الأمور خلال فترة وجودي في ألفورادا".

وكان أعلن الخميس الماضي على فيسبوك انه شعر بتوعك وبدأ بتناول حبة من عقار هيدروكسي كلوروكين يوميا، وهو العقار المثير للجدل في علاج كوفيد-19. وقال "أشعر انني في وضع جيدا جدا، الحمدالله".

وهذا العقار الذي يستخدم منذ عقود في علاج الملاريا، استخدم في عدة حالات في علاج كوفيد-19 لكن فاعليته لم تثبت رسميا وتثير هذه المسألة انقساما في الأوساط العلمية في العالم.

والبرازيل هي ثاني دولة اكثر تضررا بوباء كوفيد-19 في العالم بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الاصابات والوفيات.

وبلغت الحصيلة الاثنين 1884967 حالة إصابة و72 ألفا و833 وفاة.