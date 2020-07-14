تحرير 7 محاضر في حملة تموينية ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، حملة اليوم الثلاثاء، على الأسواق والمخابز لمراقبة الأغذية المقدمة للمواطنين، حفاظًا على سلامتهم وصحتهم.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المحال التجارية بدائرة حي الضواحي لحيازته كميات من الأرز بدون بيانات تفيد تاريخ الصلاحية، وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة وحرر محضر رقم 3580 جنح الضواحي، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما جرى تحرير تقريرين لمخبزين تلاعبا في أوزان رغيف الخبز المقدم للمواطنين، وتحرير محضرين عدم إعلان عن أسرار مواد غذائية، ومحضرين عدم إعلان أسعار غاز بوتاجاز، ومحضرين عدم وجود شهادة صحية.