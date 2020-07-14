محافظ القليوبية يدرس توسعة طريق "بنها- المنصورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع المهندس محمد أبو السعود وكيل وزارة الري بالقليوبية، ومسئولي الهيئة العامة للطرق والكبار، وذلك لدراسة توسعة، وتطوير ورصف طريق "بنها- المنصورة" على الرياح التوفيقي.

ووجه المحافظ ببحث إمكانية توسعة هذا الطريق وتطويره، ورفع كفاءته، والعمل على تنفيذ ذلك في أقرب وقت ممكن، بما لا يؤثر على المجرى المائي لتقليل الحوادث وتيسير حركة السيارات عليه، تسهيلًا على المواطنين المسافرين يوميًا عبر هذا الطريق.

واستعرض المحافظ خطة مديرية الري لإعادة تأهيل 7 ترع بنطاق المحافظة، بطول 56 كيلو متر، بمبلغ 218 مليون جنيه، والتي من بينها تأهيل ترعة السبيل للنهاية بمدينة طوخ، وترعة الجانبية اليسرى للبحر الخليجي، زمام هندسة ري شبين القناطر، حتى كيلو 4.860 بطول 4.665كم، وترعة الجنابية اليمنى للبحر الخليجي، زمام هندسة ري شبين القناطر، حتى الكيلو 4.820 بطول 4.540 كم.

بالإضافة إلى تأهيل ترعة البرثومية بمدينة طوخ، حتى النهاية بطول 13.389كم، زمام هندسة ري بنها، وكذلك تأهيل ترعة كشمير اليمنى زمام هندسة ري شبرا، حتى كيلو 12.800 بطول 11.650 كم بمدينة الخانكة.