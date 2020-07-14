تعافي 274 حالة جديدة من كورونا في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

أعلنت محافظة البحيرة، تعافي 274 حالة جديدة من فيروس كورونا، ومغادرتهم مستشفيات العزل والإحالة، إلى منازلهم ليصبح إجمالي عدد المتعافين حتى مساء أمس الإثنين، 3587 حالة.

وأكدت المحافظة استمرار المستشفيات المخصصة للعزل في أداء دورها، بالتزامن مع تسهيل الإجراءات الخاصة بتوزيع وتسليم حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلي.

وأشار اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، إلى تخصيص 30% من الطاقة الاستيعابية لمستشفيات البحيرة، لمصابي فيروس كورونا، وأن نسبة إشغال هذا الجزء المخصص لم يتجاوز 70%.