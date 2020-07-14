روسيا تُسجل 6248 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد عن تسجيل 6248 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 739 ألفًا و947 إصابة.
وأضاف أنه تم تسجيل 613 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو و281 إصابة في مدينة سان بطرسبورج خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأفاد بيان للمركز الروسي، اليوم الثلاثاء، بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة روسية، مشيرًا إلى أن 1531 إصابة من الإصابات الجديدة (24.5%) لم تظهر عليها أعراض الإصابة بالمرض،
وأوضح البيان أن 8804 أشخاص تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين إلى 512 ألفًا و825 شخصًا، وأشار إلى تسجيل 175 وفاةجديدة بالفيروس التاجي في عموم روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11614 شخصًا.
ومن جانبها، أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسي عن إجراء 23.4 مليون اختبار وفحص للكشف عن الإصابة بالفيروس في عموم البلاد حتى الآن ومنذ بداية انتشار الوباء.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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