البنك المركزي الماليزي يبيع سندات إسلامية بأكثر من مليار دولار

باعت ماليزيا، اليوم الثلاثاء، سندات إسلامية دولية، بهدف دعم الإنفاق الحكومي، في وقت تواجه فيه دول في العالم صعوبات اقتصادية بسبب جائحة كورونا ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال البنك المركزي الماليزي، اليوم الثلاثاء ، إن ماليزيا ستبيع سندات إسلامية حكومية بقيمة 5 مليارات رنجيت ماليزي (نحو 1.17 مليار دولار) لأجل10 سنوات.
ووفقا للمركزي الماليزي ستستحق السندات في 15 أكتوبر 2030. وسيتم إغلاق باب الاكتتاب في السندات في 16 يوليو الجاري.
وأعلنت وزارة الصحة الماليزية، أمس الاثنين، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عاودت الظهور مجددا حيث تم تسجيل 14 إصابةجديدة خلال الساعات الماضية، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 8718 حالة.
ونقلت وكالة الأنباءالماليزية عن المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبد الله قوله إن عدد الحالات المتلقية للعلاج يبلغ 77 حالة، ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة ويظل العدد الإجمالي 122 حالة.
وأضاف أن العدد اليومي للحالات المتعافية يبلغ 4 حالات ليصبح إجمالي عددها 8519 حالة وهو يمثل 97.7 في المئة من إجمالي الحالات.
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