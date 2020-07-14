الرئيس البرازيلي يُجري فحصاً جديداً لكورونا

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الذي يخضع لحجر صحي منذ أسبوع بعدما أصيب بفيروس كورونا المستجد، عن أنه سيجري فحصا جديدًا، متطلعًا لاستئناف أنشطته الرئاسية سريعًا.



وقال بولسونارو، وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) الثلاثاء: "سأخضع لفحص جديد اليوم، وسأكون في انتظار النتيجة بفارغ الصبر، لأنني لم أعد أحتمل هذا الروتين بالبقاء في المنزل، إنه أمر رهيب".

وأشار إلى أنه يشعر بوضع جيد، إضافة إلى أنه لا يعاني من ارتفاع درجات الحرارة ولا مشاكل تنفس، ولم يفقد أيضا حاسة الشم، وهي أحد الأعراض الرئيسية للمرض.

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وتابع "إذا سار كل شيء على ما يرام الثلاثاء، فسأعود إلى العمل، وبالتأكيد في الحالة المعاكسة سأنتظر بضعة أيام إضافية، بالنسبة لبقية الأمور، كل شيء جيد،

نعمل طوال الوقت عبر الدائرة التليفزيونية المغلقة، ونقوم بكل ما هو ممكن لكي لا تتراكم الأمور خلال فترة وجودي في العزل".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس البرازيلي عن أنه شعر بتوعك وبدأ بتناول حبة من عقار (هيدروكسي كلوروكين) يوميا، وهو العقار المثير للجدل في علاج كورونا.

والبرازيل هي ثاني دولة أكثر تضررا بالوباء في العالم، بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد الإصابات والوفيات.. وبلغت الحصيلة أمس الإثنين 1884967 إصابة، و72 ألفا و833 وفاة.